16 марта, 23:59
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Землетрясение произошло на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости.
По информации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, сила землетрясения составила 6,5 балла. Эпицентр находился в 183 километрах от села Никольское. Очаг залегал на глубине 61 километра.
В свою очередь, в региональном главке МЧС оценили силу природного явления в 5,9 балла. В ведомстве также сообщили, что эпицентр находился в 180 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск.
"В отдельных районах населенного пункта ощущались подземные толчки силой до 3 баллов. Рабочими группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий", – рассказали в МЧС.
Там отметили, что угроза цунами объявлена не была. Кроме того, в результате случившегося жертв и разрушений нет.
В ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района звонки от граждан не поступали. При этом местные жители в соцсетях утверждают, что землетрясение ощущалось в Петропавловске-Камчатском и поселке Ключи.
Ранее сильное землетрясение случилось в районе Фессалия в Центральной Греции. Сила сейсмособытия составила 5,3 балла.
4 марта землетрясение случилось также у берегов Новой Зеландии. Там зафиксировали три мощных толчка за день. Сила природного явления составила 8 баллов.
До этого землетрясение произошло на Курилах. Сила подземных толчков достигала 6,1 балла.
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