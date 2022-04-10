В поселке Заречье Одинцовского района произошел крупный пожар. В СНТ "Кунцево-2" загорелся двухэтажный частный дом

Очевидцы сообщают, что у здания уже провалилась крыша и огонь перекинулся на соседний склад со стройматериалами.

На месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.