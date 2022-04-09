Женщина с двумя детьми пострадала в результате ДТП на Осташковской улице.

Машины столкнулись на перекрестке. От удара одна из них вылетела на тротуар и наехала на женщину, у которой была коляска с 10-месячным ребенком, а рядом еще стоял пятилетний мальчик. Их всех госпитализировали. В правоохранительных органах сообщили, что у пострадавших ушибы и ссадины.

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