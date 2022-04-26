В Кремле выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Приднестровье

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Поступающие новости из Приднестровья вызывают обеспокоенность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", – сказал Песков РИА Новости.

Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике ввели красный уровень террористической опасности в связи с рядом террористических атак на объекты инфраструктуры.

Сообщалось, что несколько взрывов произошло у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе 25 апреля. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

Утром 26 апреля был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.