Цех по пошиву чехлов загорелся в Улан-Удэ

07:18
Фото: 03.mchs.gov.ru
Пожар произошел в цеху по пошиву чехлов в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание бокса с переходом на кровлю здания. Произошло обрушение деревянного мансардного этажа (бытовки)", – говорится в сообщении.
В тушении были задействованы 43 человека и 17 единиц техники, а также 3 звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причина пожара в настоящий момент уточняется.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде произошло возгорание ангара мебельного комбината. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 12 человек.
До этого пожар произошел на трех складах в городе Аксай Ростовской области. Огонь охватил 800 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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