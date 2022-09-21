Цех по пошиву чехлов загорелся в Улан-Удэ

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Пожар произошел в цеху по пошиву чехлов в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание бокса с переходом на кровлю здания. Произошло обрушение деревянного мансардного этажа (бытовки)", – говорится в сообщении.

В тушении были задействованы 43 человека и 17 единиц техники, а также 3 звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причина пожара в настоящий момент уточняется.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде произошло возгорание ангара мебельного комбината. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 12 человек.

До этого пожар произошел на трех складах в городе Аксай Ростовской области. Огонь охватил 800 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.