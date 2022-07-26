Пожар произошел в ангаре на территории ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на площади 200 квадратных метров произошел в ангаре на территории ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре в корпусе 11 в поселке Мосрентген поступило в 15:09 во вторник, 26 июля.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в металлическом одноэтажном ангаре", – говорится в сообщении.

В 17:54 возгорание локализовали. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в цехе и пристройке на площади 2 400 квадратных метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о пожаре в поселке Металлострой поступило в 06:00 24 июля. Пожар на производственном цехе в Петербурге локализовали на площади 5 000 квадратных метров.

