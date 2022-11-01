Список социальных выплат на карты "Мир" расширят с 1 ноября

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Список прямых выплат на карты "Мир" увеличат более чем на 30 видов с 1 ноября, заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в эфире телеканала "Россия 24".

"С 1 ноября расширяется также список тех социальных выплат и вообще выплат гражданам, которые можно зачислять с помощью просто номера карты, так называемые прямые выплаты на карту "Мир", – сказал он.

По его словам, речь идет о ежемесячных государственных, социальных и специальных стипендиях, компенсации расходов на ЖКХ, финансовой поддержке безработных и многом другом.

Ранее Национальная система платежных карт сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2022 года российские банки выдали клиентам свыше 150 миллионов карт "Мир".

Как пояснил начальник аналитического управления "БКФ" Максим Осадчий, повышенный спрос связан с тем, что платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание на территории России. Кроме того, воспользоваться картами "Мир" можно в ряде стран – партнеров РФ.



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