РФ начала изучать причины взрывов на "Северных потоках" – Новак

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Россия начала изучать причины взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, пока официальных итогов расследования нет. Он не исключил, что какая-то информация уже есть, однако подчеркнул, что не может ничего сказать, поскольку работа идет каждый день.

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома", – заявил вице-премьер.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. Российские власти считают, что утечки стали следствием диверсий.

Между тем накануне Владимир Путин сообщил, что "Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северном потоке". Он рассказал, что под газопроводом обнаружили воронки глубиной 3 и 5 метров, также вырвано 40 метров трубы. По его словам, произошедшее является "очевидным терактом".



"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

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