Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:30

Происшествия

Ангар с пластиковой продукцией загорелся в Екатеринбурге

Ангар с пластиковой продукцией загорелся в Екатеринбурге

Путин рассказал о состоянии "Северного потока – 2"

Организаторы ЧП на "Северных потоках" обнулили энергобезопасность Европы – Новак

Новости часа: Путин выступил на пресс-конференции в Астане 14 октября

Следователи из ФРГ назвали повреждения на "Северных потоках" результатом взрывов – СМИ

Новости часа: МО РФ сообщило о поражении пунктов военного управления на Украине

Новости часа: в ГД предложили замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

Вандалы облили супом картину Винсента ван Гога "Подсолнухи"

Комитет госдоходов Армении показал ролик с грузовиком, взорванный на Крымском мосту

Новости часа: Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года

Серьезный пожар тушат в Екатеринбурге – там загорелся ангар с пластиковой продукцией. Как сообщили в Главном управлении МЧС региона, работу спасателей осложняет нехватка воды в пожарном водоеме – ее приходится привозить на место ЧП.

По последним данным, огонь уже охватил четыре тысячи квадратных метров. На место ЧП также направлена мобильная лаборатория – специалисты возьмут пробы воздуха на содержание вредных примесей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика