Ангар с пластиковой продукцией загорелся в Екатеринбурге

Серьезный пожар тушат в Екатеринбурге – там загорелся ангар с пластиковой продукцией. Как сообщили в Главном управлении МЧС региона, работу спасателей осложняет нехватка воды в пожарном водоеме – ее приходится привозить на место ЧП.

По последним данным, огонь уже охватил четыре тысячи квадратных метров. На место ЧП также направлена мобильная лаборатория – специалисты возьмут пробы воздуха на содержание вредных примесей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.