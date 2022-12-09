09:11Происшествия
Появились кадры взрыва в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в здании начался примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Около 07:00 возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Тогда к месту происшествия выехала дополнительная помощь из Москвы.
Позже стало известно, что в гипермаркете OBI произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. В экстренных службах также рассказали, что от здания остались только несущие конструкции.
В 08:25 пожар удалось локализовать.
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