В OBI прокомментировали пожар в гипермаркете на базе ТЦ в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В OBI прокомментировали пожар, который произошел в гипермаркете в ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. Как отметили в сети магазинов, причиной возгорания могли стать строительные работы, которые проводились в здании.

"Возгорание произошло около шести утра, до открытия магазина. <...> На месте дежурили двое сотрудников частной охранной организации, именно они первыми заметили возгорание", – рассказали в OBI.

Отмечается, что охранники выбрались из горящего здания. Однако позже один из них вернулся на парковку, чтобы забрать свою машину, в результате чего погиб.

В сети гипермаркетов выразили соболезнования близким погибшего при пожаре и пообещали помочь расследованию происшествия.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" начался примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Позже ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено. Выяснилось, что погибший был охранником гипермаркета, ему на голову упала конструкция горящего здания.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Открытое горение в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" ликвидировали.

Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Химках

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