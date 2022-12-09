СК назвал причину пожара в ТЦ "Мега Химки"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" произошел из-за небезопасных сварочных работ, сообщает ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.

"Следствием предварительно установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровью потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета, в результате которого погиб охранник", – говорится в сообщении.

По уточненным данным, площадь торгового центра, в котором произошло возгорание, составляла 17 тыс. квадратных метров, а охваченный огнем участок – порядка 7 тыс. кв. метров, сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что криминалисты применили квадрокоптер, чтобы оценить степень поражения здания огнем.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники СК, МВД и МЧС.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" вспыхнул около 05:59 9 декабря. Позже возгоранию присвоили четвертый из пяти рангов сложности.

В результате происшествия погиб один человек. Здание гипермаркета оказалось почти полностью разрушено, от него остались лишь конструкции.

Согласно последним данным, открытое горение в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" ликвидировали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



От горящего гипермаркета OBI в Химках остались несущие конструкции каркаса

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