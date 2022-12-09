Пожар в ТЦ "Мега Химки" сняли с коптера

Видео: Москва 24

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки", который произошел утром 9 декабря, сняли с коптера.

Возгорание в здании началось около 05:59. Спустя некоторое время пожару присвоили четвертый из пяти рангов сложности.

В 08:25 возгорание локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек, а здание почти полностью разрушилось, от него остались лишь несущие конструкции.

Открытое горение в торговом центре ликвидировали в 10:40.

По данным МЧС, пожар начался из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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