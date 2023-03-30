Взрывы прогремели в Харькове и области

Фото: ТАСС/EPA/Andrzej Lange POLAND OUT

Несколько взрывов прогремели в Харькове и Харьковской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу областной администрации Олега Синегубова.

Мэр Харькова уточнил, что в городе произошли шесть взрывов. По информации украинских СМИ, взрывы также были зафиксированы в Сумской области.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях страны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о громких звуках, которые они услышат из-за взрывов боеприпасов.

Он отметил, что сотрудники МЧС проведут на полигоне в районе Кара-Кобы плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

До этого в Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта в Чугуевском районе.

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