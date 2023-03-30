30 марта, 23:17Политика
Взрывы прогремели в Харькове и области
Фото: ТАСС/EPA/Andrzej Lange POLAND OUT
Несколько взрывов прогремели в Харькове и Харьковской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу областной администрации Олега Синегубова.
Мэр Харькова уточнил, что в городе произошли шесть взрывов. По информации украинских СМИ, взрывы также были зафиксированы в Сумской области.
На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях страны.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о громких звуках, которые они услышат из-за взрывов боеприпасов.
Он отметил, что сотрудники МЧС проведут на полигоне в районе Кара-Кобы плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
До этого в Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта в Чугуевском районе.
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