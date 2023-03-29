Губернатор Ростовской области прокомментировал сообщения о звуке взрыва

Фото: kremlin.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал сообщения о звуке взрыва в Ростове-на-Дону. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, это работает российская авиация. Голубев пояснил, что громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета.

Голубев призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ подвергли обстрелу село Графовка. После атаки никто не пострадал. Однако некоторые объекты получили разрушения. Так, были выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также была повреждена хозпостройка.

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