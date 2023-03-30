В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объект инфраструктуры получил повреждения в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Об этом сообщает RT.

"В Волчанске Чугуевского района... поврежден инфраструктурный объект", – заявил глава областной администрации Олег Синегубов.

В начале марта стало известно, что три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения. По информации энергохолдинга ДТЭК, они достаточно серьезны.

На тот момент в Киеве, Киевской, Сумской и Винницкой областях прогремели взрывы. После этого сообщалось об отключении света. Электроэнергия пропала в том числе и в Черкасской и Днепропетровской областях.

Между тем глава украинского Минэнерго Герман Галущенко попросил мировые сырьевые организации предоставить Киеву свою сверхприбыль, полученную после противостояния Украины с российской стороной. Страна оценила прибыль этих компаний в более чем 200 миллиардов долларов.

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