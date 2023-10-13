Авиация группировки "Запад" нанесла пять ударов по объектам ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки сил "Запад" нанесли пять ударов по объектам Вооруженных сил Украины на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, российская авиация ударила по складу с боеприпасами и пунктам временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады территориальной обороны в районах Новолюбовки, Песчаного и Петропавловки.

Экипажи тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы ВСУ в районе Тимковки. Зыбинский рассказал, что общие потери противника составили более двух рот живой силы, танк, беспилотник, микроавтобус и пикап.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на переднем крае в районе города Авдеевка Донецкой Народной Республики.

До этого в военном ведомстве рассказали, что российские военнослужащие поразили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Уточнялось, что украинский самолет находился на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Украинская армия отступила вглубь Авдеевки в ДНР