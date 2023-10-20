ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ в период с 14 по 20 октября нанесли четыре групповых удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и высокоточным оружием, в результате чего, в частности, был ликвидирован склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Отмечается, что удары наносились по местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, по складам горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Так, были уничтожены мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования "Азов" (украинская структура, признана террористической и запрещена в РФ), иностранных инструкторов и наемников, цеха по изготовлению взрывчатых веществ.

Уточняется, что пять складов с украинскими боеприпасами и военной техникой ликвидировали ударами авиации и ракетных войск на донецком направлении.

Ранее ВС РФ отбили две атаки отрядов ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, а также нанесли удары по живой силе и технике Украины в районе Работино. По информации МО РФ, украинская сторона потеряла около 40 солдат.

До этого российские десантники при помощи самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 "Нона" поразили взводный опорный пункт ВСУ в районе Артемовска. Экипажи "Ноны" совершили марш на огневые позиции, провели прицеливание и поразили опорный пункт, ликвидировав засевшую в нем живую силу ВСУ.

ВС РФ отбили 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении