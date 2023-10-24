Представитель ВМС Украины пригрозил уничтожить Крымский мост

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Представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук пригрозил, что нанесет удар по Крымскому мосту от лица киевского режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Разумеется, этот мост будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла", – отметил он.

При этом Плетенчук подчеркнул, что уничтожение Крымского моста может быть реализовано для того, чтобы устранить "логические хвосты Крыма" и превратить его в остров.

Кроме того, представитель ВМС пожаловался на качественные меры безопасности, сделанные вокруг Крымского моста, упомянув использование средств аэрозольной маскировки, боновых заграждений и "боевых дельфинов" для охраны конструкции.

Плетенчук пообещал также нанести удар по судостроительным заводам в Керчи и Феодосии.

Ранее СМИ сообщали, что Главное управление разведки Минобороны Украины, которое сотрудничает с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), причастно к десяткам запусков беспилотных летательных аппаратов по объектам России, включая удары и по Кремлю. При этом в материале также подчеркивается, что дроны, которыми Украина атаковала Крымский мост, были созданы в рамках операции с участием ЦРУ и других западных разведок.

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