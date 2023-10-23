23 октября, 16:08Происшествия
Атаковавшие Крымский мост дроны были разработаны Киевом с участием ЦРУ – СМИ
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Главное управление разведки Минобороны Украины, которое сотрудничает с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), причастно к десяткам запусков беспилотных летательных аппаратов по объектам России, включая удары и по Кремлю. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
В статье сказано, что у ГУР был свой запас дронов для осуществления атак на территорию РФ, включая удары по Москве.
"Среди них была операция в мае 2023 года, в ходе которой произошло возгорание участка кровли Кремля", – заявила газета.
По информации издания, ЦРУ было против террористических методов Службы безопасности Украины (СБУ), однако те все равно продолжали помогать Киеву.
При этом в материале также подчеркивается, что дроны, которыми Украина атаковала Крымский мост, были созданы в рамках операции с участием ЦРУ и других западных разведок.
"СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя, используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ", – сказано в источнике.
Ранее СМИ сообщали, что ответственность за ряд терактов в России несут сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), подготовку которых осуществляло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В материале отмечалось, что теракты осуществлялись элитными командами украинских оперативников. Они якобы тренировались под руководством ЦРУ.
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