Ответственность за ряд терактов против РФ несут подготовленные ЦРУ офицеры СБУ – СМИ

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Ответственность за ряд резонансных терактов в России несут сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), подготовку которых осуществляло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно их информации, теракт в августе 2022 года, при котором погибла Дарья Дугина, стал частью "бушующей теневой войны", в ходе которой СБУ дважды разрушила Крымский мост, направляла дроны на Кремль и "пробивала дыры в корпусах российских судов" в Черном море.

В материале отмечается, что теракты осуществлялись элитными командами украинских оперативников. Они тренировались под руководством ЦРУ.

До этого СМИ сообщили, что покушение на главу таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского совершила СБУ. В его доме произошел взрыв. В результате ЧП Афанасьевского госпитализировали со множественными осколочными ранениями головы, шеи, живота.



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