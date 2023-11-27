Первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца года

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ до конца этого года получит первые отечественные морские дроны, которые будут испытаны в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управляющего директора холдинга KMZ Михаила Даниленко.

Он добавил, что с военным ведомством уже была оговорена поставка первых 10 единиц морских дронов. По словам Даниленко, данные безэкипажные катера могут разгоняться до 80 километров в час, перевозить взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать свыше 200 километров.

При этом дроны также способны работать как платформы для воздушного БПЛА или антидрона.

Ранее сообщалось, что Новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, которая принадлежит "Ростеху") направил Воздушно-космическим силам РФ (ВКС) новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения в Вооруженные силы РФ выросли почти в пять раз в 2023 году.