ВКС России получили партию новых истребителей Су-34

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, которая принадлежит "Ростеху") направил Воздушно-космическим силам РФ (ВКС) новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации.

"Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", – отметили в "Ростехе".

Кроме того, в сообщении указано, что завод начал выполнять новый гособоронзаказ следующего года, объемы которого возрастут в несколько раз. Для этого, как заявили в пресс-службе, был создан необходимый производственный задел. На данный момент предприятие также работает по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиатехники, которая уже находится на вооружении.

Ранее опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленный в филиале ПАО "Ил" – ВАСО, совершил первый полет. Испытания прошли в штатном режиме. В ходе полета удалось проверить устойчивость, управляемость воздушного судна, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

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