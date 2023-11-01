Опытный образец самолета Ил-96-400М совершил первый полет

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленный в филиале ПАО "Ил" – ВАСО, совершил первый полет, сообщается на сайте правительства РФ.

Испытания прошли в штатном режиме. В ходе полета удалось проверить устойчивость, управляемость воздушного судна, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Испытания подтвердили стабильную работу российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации "Ростех". Полет проходил на высотах до 2 тысяч метров, скорости до 390 километров в час и продолжался 26 минут.

Ранее в "Ростехе" заявили, что новейшая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания. Подтверждены уникальные технические характеристики установки. Теперь может начаться ее серийное производство.

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