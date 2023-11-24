Российский МиГ-35 способен атаковать по целям на всей территории Украины – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский самолет МиГ-35 способен атаковать по всей территории Украины. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

"Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии", – говорится в материале.

По данным издания, МиГ-35 прошел боевые испытания на фронте. Эта модель в сильной степени превосходит все, что имеется на вооружении украинской армии. Речь идет о возможностях воздух – воздух.

Как отмечал генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков, МиГ-35 уже применяется в ходе спецоперации, однако ему еще следует завершить испытательные полеты.

Самолет является новым авиационным комплексом поколения "4++". Его собрали с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО.

Ранее стало известно, что российская армия сбила три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Кроме того, системы ПВО РФ уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 беспилотников ВСУ.

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