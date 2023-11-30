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30 ноября, 06:42

Политика

СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области Украины

Фото: depositphotos/billperry

В Винницкой области Украины работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские издания.

Какие-либо подробности не приводятся. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили, что фрегат Черноморского флота РФ, действуя в акватории Черного моря, осуществил удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по украинским объектам военной инфраструктуры.

До этого в военном ведомстве рассказали, что войска РФ в ходе специальной военной операции поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

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