Фрегат Черноморского флота уничтожил военные цели ВСУ залпом ракет "Калибр"

Фото: Министерство обороны РФ

Фрегат Черноморского флота РФ, действуя в акватории Черного моря, осуществил удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по украинским объектам военной инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Как добавили в военном ведомстве, залповый пуск ракетами по военным целям ВСУ был выполнен успешно – все назначенные цели были поражены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

До этого в Минобороны предположили, что украинская армия может использовать биологические средства из-за провала контрнаступления. В частности, украинские военные могут намеренно заразить водные источники, запасы продовольствия и корма для животных.