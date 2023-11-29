29 ноября, 05:31Политика
Фрегат Черноморского флота уничтожил военные цели ВСУ залпом ракет "Калибр"
Фото: Министерство обороны РФ
Фрегат Черноморского флота РФ, действуя в акватории Черного моря, осуществил удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по украинским объектам военной инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.
Как добавили в военном ведомстве, залповый пуск ракетами по военным целям ВСУ был выполнен успешно – все назначенные цели были поражены.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
До этого в Минобороны предположили, что украинская армия может использовать биологические средства из-за провала контрнаступления. В частности, украинские военные могут намеренно заразить водные источники, запасы продовольствия и корма для животных.
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