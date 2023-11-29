Украина потеряла Leopard 1A5 почти сразу после применения в бою – СМИ

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Российские войска впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5. Это произошло всего через несколько недель после того, как ВСУ начали использовать их в бою. Об этом заявляет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

Журналист сослался на видеоролик, на котором запечатлено, как украинский танк попадает под обстрел артиллеристов РФ. Экс отметил, что после обнаружения Leopard 1A5 стал легкой мишенью для серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно.

По словам обозревателя, данные виды танков являются самыми незащищенными в украинском конфликте, в связи с чем их уничтожение неизбежно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

До этого войска РФ нанесли поражение двум украинским бригадам в районе Клещеевки и Курдюмовки на донецком направлении. Всего на данном направлении украинские войска потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.