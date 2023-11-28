28 ноября, 05:08Политика
ВСУ потеряли до 110 солдат в результате поражения на донецком направлении
Фото: Министерство обороны РФ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение двум украинским бригадам в районе Клещеевки и Курдюмовки на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.
Он добавил, что всего на данном направлении украинские войска потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометы ВСУ около населенных пунктов Клещеевка и Верхнекаменское.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Приютного.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли высокоточным оружием и БПЛА 31 групповой удар по объектам на Украине с 18 по 24 ноября. Удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения военной техники, артиллерийских боеприпасов, вооружения, базам горючего.
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