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В армии Украины очень много тех, кто отказывается выполнять приказы командования, поскольку они не хотят быть "мясом", сообщает сайт "Комсомольской правды", цитируя пленного украинского военного Богдана Куманского.

"В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, очень много отказников", – заявил Куманский.

Он признался, что, как и многие его сослуживцы, заранее планировал оставить боевые позиции, так как ВСУ отправляют людей на передовую без какой-либо подготовки, желая просто "позакрывать дырки".

Ранее в ДНР объяснили, что украинские молодые люди пытаются уклониться от военной службы, поскольку у них отсутствуют мотивация и навыки. До этого издание Le Figaro писало о том, что тысячи украинцев стали дезертирами и моральный дух украинской нации пал.