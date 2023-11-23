Серия взрывов прозвучала в Полтавской области Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Полтавской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в Одесской области Украины.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.

В ночь на 23 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Вознесенском районе Николаевской области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области страны.

Военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов погиб в результате обстрела ВСУ