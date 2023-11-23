СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Кривом Роге

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Серия взрывов прогремела в Вознесенском районе Николаевской области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию. Ранее в этих двух регионах была объявлена воздушная тревога, однако на момент публикации ее отменили по всей территории страны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе российских журналистов, которые работали в Запорожской области. В результате атаки был ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения противника и зенитный ракетный комплекс С-300 в зоне спецоперации на Украине.



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