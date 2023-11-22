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Порядка 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ нашли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного украинскими властями главу областной администрации Юрия Малашко.

Гумпомощь обнаружили на базе одного из местных предприятий, она хранилась там с 2022 года без соответствующих договоров. Малашко предположил, что кто-то хотел скрыть данный груз.

Агентство напомнило, что ранее в Минобороны Украины сообщали, что с начала года было выявлено более 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных.

Ранее сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что в подконтрольном украинской стороне Херсоне выявлена гуманитарная катастрофа, в связи с чем многие жители оставили город.

В августе бойцы украинской армии крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. В результате атаки пострадавших не выявили.