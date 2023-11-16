Сенатор заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

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В подконтрольном украинской стороне Херсоне выявлена гуманитарная катастрофа. Многие оставили город, пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора РФ от Херсонской области Игоря Кастюкевича.

По его словам, в настоящее время в Херсоне "все очень и очень плохо". Сенатор рассказал о людях, которые сообщают, что остались без еды, воды, медицинской и других видов помощи.

"Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто мог, выехали", – заявил Кастюкевич.

Он добавил, что на территории города остались пожилые и маломобильные жители. Однако, считает он, эти люди ждут возвращения РФ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в подконтрольном ВСУ Херсоне сформировалась ситуация, которую можно сравнить с условиями постапокалипсиса. Он заявил, что город фактически опустел. Глава региона также поделился, что там остались всего около 40 тысяч жителей.

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