16 ноября, 09:34Общество
Сенатор заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В подконтрольном украинской стороне Херсоне выявлена гуманитарная катастрофа. Многие оставили город, пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора РФ от Херсонской области Игоря Кастюкевича.
По его словам, в настоящее время в Херсоне "все очень и очень плохо". Сенатор рассказал о людях, которые сообщают, что остались без еды, воды, медицинской и других видов помощи.
"Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто мог, выехали", – заявил Кастюкевич.
Он добавил, что на территории города остались пожилые и маломобильные жители. Однако, считает он, эти люди ждут возвращения РФ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в подконтрольном ВСУ Херсоне сформировалась ситуация, которую можно сравнить с условиями постапокалипсиса. Он заявил, что город фактически опустел. Глава региона также поделился, что там остались всего около 40 тысяч жителей.
Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены
Читайте также