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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище в Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, на территории поселения разорвались восемь снарядов, пострадавших нет. При этом в населенном пункте и селе Козино отсутствует электроснабжение.

Старовойт уточнил, что специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно.

Ранее один человек пострадал в результате атаки ВСУ на приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Старовойт уточнил, что украинский БПЛА сбросил боеприпас, из-за чего был ранен мужчина. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь и удалили осколки.

До этого ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района в Курской области. Повреждения получили крыши, окна и двери двух домов, а также окна, забор и хозпостройка одного частного здания. Кроме того, от обстрела пострадали два автомобиля.

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