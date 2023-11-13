Один человек пострадал из-за обстрела ВСУ села Горналь Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Один человек пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что украинский БПЛА сбросил боеприпас, из-за чего был ранен мужчина. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь и удалили осколки.



"После этого мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение", – подчеркнул он.

Это не первая атака ВСУ на регион за 13 ноября. Ранее из-за взрывного устройства, сброшенного с украинского дрона возле села Попово-Лежачи Глушковского района, также был ранен местный житель. Он получил осколочные ранения, сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

До этого ВСУ уже обстреливали село Горналь Суджанского района. Ранее упавший украинский беспилотник вызвал пожар в гараже и сарае в этом населенном пункте. Экстренные службы оперативно потушили возгорание, сообщал глава региона.

Российские военные заняли стратегическую высоту под Авдеевкой