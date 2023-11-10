Под обстрел ВСУ попало село Козино Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Козино Рыльского района в Курской области. Никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Повреждения получили крыши, окна и двери двух домов, а также окна, забор и хозпостройка одного частного здания. В частности, от обстрела пострадали два автомобиля.

"Всем собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества", – подчеркнул губернатор.

Кроме того, снаряды попали в здание промышленного предприятия, в результате чего загорелась крыша, добавил Старовойт.

Ранее Украина открыла огонь по селу Свердликово в Курской области. Осколками снарядов были повреждены окна, заборы, сарай и крыша одного из частных домов.

До этого обстрелу с украинской стороны подверглось село Дарьино в Курской области. На территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены емкости для хранения удобрений. Пострадавших не было.

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