ВСУ обстреляли село Свердликово под Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Свердликово в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Свердликово в Суджанском районе. Насчитали пять прилетов", – написал он.

В результате атаки украинской стороны никто не пострадал. Однако осколками снарядов были повреждены окна, заборы, сарай и крыша одного из частных домов.

Старовойт заверил, что владельцам пострадавших домов местные власти окажут необходимую помощь.

Накануне обстрелу с украинской стороны подверглось село Дарьино в Курской области. На территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены емкости для хранения удобрений. Пострадавших не было.



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