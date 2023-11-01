01 ноября, 10:50Происшествия
ВСУ обстреляли село Свердликово под Курском
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Свердликово в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Свердликово в Суджанском районе. Насчитали пять прилетов", – написал он.
В результате атаки украинской стороны никто не пострадал. Однако осколками снарядов были повреждены окна, заборы, сарай и крыша одного из частных домов.
Старовойт заверил, что владельцам пострадавших домов местные власти окажут необходимую помощь.
Накануне обстрелу с украинской стороны подверглось село Дарьино в Курской области. На территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены емкости для хранения удобрений. Пострадавших не было.
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