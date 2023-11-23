ВС РФ поразили узел связи на аэродроме в Хмельницкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику в 112 районах.

Днем ранее российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения противника и зенитный ракетный комплекс С-300 в зоне спецоперации на Украине. Об этом также сообщили в оборонном ведомстве.

До этого глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска с начала месяца потеряли 13,7 тысячи бойцов. Объем вооружений армии Украины сократился на 1,8 тысячи единиц.

ВС РФ получили зенитные ракетные комплексы