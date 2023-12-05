СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Винницкой области Украины в ночь на 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося не приводятся. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.

До этого в военном ведомстве рассказали, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.