03:22Политика
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области Украины
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов были слышны в Винницкой области Украины в ночь на 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
Подробности случившегося не приводятся. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.
До этого в военном ведомстве рассказали, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
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