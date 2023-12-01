ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Помимо этого, в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 украинских Воздушных сил.

Ранее российские системы ПВО над южной частью акватории Азовского моря сбили за минувшие сутки две переделанные для ударов по наземным целям украинские зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200.

До этого ВС РФ сбили три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Вместе с тем средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 беспилотников ВСУ.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на краснолиманском направлении