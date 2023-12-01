01 декабря, 16:14Политика
ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Помимо этого, в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 украинских Воздушных сил.
Ранее российские системы ПВО над южной частью акватории Азовского моря сбили за минувшие сутки две переделанные для ударов по наземным целям украинские зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200.
До этого ВС РФ сбили три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Вместе с тем средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 беспилотников ВСУ.
ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на краснолиманском направлении
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