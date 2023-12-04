Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Несколько взрывов были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины: в Хмельницкой, Ровненской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях страны.

Ранее в ДНР заявили, что украинские войска применили новый тип ракет JROF HEF во время обстрела Калининского района Донецка. Данный тип ракет с поражающими элементами в виде 9 100 шариков и увеличенной дальностью до 40,2 километра был произведен в Словакии.

До этого в Минобороны России сообщили, что фрегат Черноморского флота РФ, действуя в акватории Черного моря, осуществил удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по украинским объектам военной инфраструктуры.



Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении