01 декабря, 08:44Политика
Морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что катер обнаружили 1 декабря около 08:00 по московскому времени в западной части акватории Черного моря.
Цель ликвидировали из штатного вооружения морской авиации ЧФ, заключили в сообщении.
Ранее семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа Willard с десантной группой ВСУ обнаружили в юго-западной части Черного моря российскими военными во время воздушного патрулирования.
В начале октября морская авиация ЧФ ликвидировала два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
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