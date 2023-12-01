Морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что катер обнаружили 1 декабря около 08:00 по московскому времени в западной части акватории Черного моря.

Цель ликвидировали из штатного вооружения морской авиации ЧФ, заключили в сообщении.

Ранее семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа Willard с десантной группой ВСУ обнаружили в юго-западной части Черного моря российскими военными во время воздушного патрулирования.

В начале октября морская авиация ЧФ ликвидировала два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море