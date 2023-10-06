Авиация Черноморского флота уничтожила 2 плавсредства и 13 диверсантов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морская авиация Черноморского флота в среду, 4 октября, уничтожила 2 плавсредства и 13 диверсантов Вооруженных сил Украины при попытке высадки десанта на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

В тот же день в российском оборонном ведомстве заявили, что ВКС РФ пресекли попытку проникновения десантной группы ВСУ на территорию Крыма. Украинских военных зафиксировали в северо-западной части Черного моря. Бойцы направлялись в сторону мыса Тарханкут.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук заявил, что российские силы нанесли удар артиллерией и авиацией по штурмовикам Вооруженных сил Украины и спецназу "Азова" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Он подчеркнул, что потери украинских сил на этом направлении составили свыше 40 бойцов.

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