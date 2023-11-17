В Черном море уничтожены катера с десантом ВСУ – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа Willard с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены в юго-западной части Черного моря российскими военными во время воздушного патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что десантники ВСУ следовали в направлении Крымского полуострова. В результате, как заявило ведомство, все семь безэкипажных катеров и один быстроходный были уничтожены.

"Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиация Черноморского флота уничтожила три катера ВСУ в Черном море.

До этого 10-го числа самолеты флота уничтожили около острова Змеиный три катера американского производства с десантом ВСУ, направлявшимся в сторону Крыма.

Авиация ЧФ РФ уничтожила безэкипажный катер Украины