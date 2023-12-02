Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Фото: ТАСС/Алена Попова

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны России.

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки 2 декабря около 18:00 мск.

Ранее российские системы ПВО над южной частью акватории Азовского моря сбили за минувшие сутки две переделанные для ударов по наземным целям украинские зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200.

До этого ВС РФ сбили три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Вместе с тем средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 беспилотников ВСУ.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на краснолиманском направлении