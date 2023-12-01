ВСУ с начала контрнаступления потеряли 125 тыс человек – Шойгу

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Украинская армия с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, боевые возможности войск Украины сильно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения группировок Вооруженных сил России.

"Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях", – указал Шойгу.

Вместе с тем он добавил, что за прошедший месяц на фронте отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в Североатлантическом альянсе начали признавать провал контрнаступления украинской армии. Он уточнил, что в ходе боевых действий не произошло больших изменений или какого-либо прорыва. По его словам, в НАТО говорят об этом "вполголоса и с опаской".

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