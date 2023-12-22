Мощный взрыв раздался в районе киевского аэропорта Жуляны – СМИ

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Сильный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев случившегося.

Кроме того, еще несколько взрывов были слышны в Соломенском и Голосеевском районах города. В данный момент в украинской столице работают системы противовоздушной обороны.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о серии взрывов, которая была слышна в Киеве в ночь на 22 декабря. Воздушная тревога объявлена в семи регионах страны.

До этого в киевском метро произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего шесть станций на синей ветке пришлось закрыть. По сообщениям СМИ, в подземку начала поступать вода.