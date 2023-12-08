08 декабря, 22:08Происшествия
Разгерметизация тоннеля произошла в метро Киева – СМИ
Фото: телеграм-канал "Украина.ру"
Разгерметизация тоннеля произошла в киевском метро, в результате чего шесть станций на синей ветке пришлось закрыть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По сообщениям изданий, в подземку начала поступать вода. Движение поездов на некоторых станциях вынуждены были перекрыть 8 декабря.
При этом ранее пассажиров предупреждали, что закрывать станции планировали с 9 декабря из-за проседания грунта в тоннелях. Там в течение шести месяцев будут проводить восстановительные работы. Однако сначала предстоит обследовать тоннель, провести инженерные изыскания и установить причину случившегося.
Местные власти уточнили, что речь идет о подземных тоннелях между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
Ранее на Украине оказалась повреждена теплоэлектроцентраль. В компании "Укрэнерго" сообщили, что разрушения зданий и оборудования ТЭЦ зафиксировали в южном регионе.
При этом представители организации не стали уточнять, в какой именно области это произошло. Тогда специалисты заверили, что электроэнергии хватит для обеспечения потребителей, однако предупредили о риске возникновения дефицита в пиковые часы.
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