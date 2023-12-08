Разгерметизация тоннеля произошла в метро Киева – СМИ

Фото: телеграм-канал "Украина.ру"

Разгерметизация тоннеля произошла в киевском метро, в результате чего шесть станций на синей ветке пришлось закрыть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По сообщениям изданий, в подземку начала поступать вода. Движение поездов на некоторых станциях вынуждены были перекрыть 8 декабря.

При этом ранее пассажиров предупреждали, что закрывать станции планировали с 9 декабря из-за проседания грунта в тоннелях. Там в течение шести месяцев будут проводить восстановительные работы. Однако сначала предстоит обследовать тоннель, провести инженерные изыскания и установить причину случившегося.

Местные власти уточнили, что речь идет о подземных тоннелях между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Ранее на Украине оказалась повреждена теплоэлектроцентраль. В компании "Укрэнерго" сообщили, что разрушения зданий и оборудования ТЭЦ зафиксировали в южном регионе.

При этом представители организации не стали уточнять, в какой именно области это произошло. Тогда специалисты заверили, что электроэнергии хватит для обеспечения потребителей, однако предупредили о риске возникновения дефицита в пиковые часы.