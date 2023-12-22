00:55Политика
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинские издания.
Какие-либо подробности случившегося не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию.
На момент публикации воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины: Киевской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях страны.
В ночь на 20 декабря несколько взрывов прозвучало неподалеку от окраин Киева. Как сообщали в киевской городской военной администрации, в пригороде украинской столицы работали системы противовоздушной обороны.
До этого серия взрывов прозвучала 17 декабря в Одессе и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Отмечалось, что первые взрывы в Херсоне произошли около полуночи по московскому времени, после чего в городе начался пожар.
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